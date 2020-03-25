Uzaktan eğitim süreci uzayacak mı: Bakan Koca ve Bakan Selçuk 19.15'te açıklama yapacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de de görülmesinin ardından bir dizi tedbir alındı. Okulların kapatılması, çalışma saatleri kısıtlanması, birçok işletmelerin kapatılması, 65 yaş üstü ve kronik hastaların evden çıkmasının yasaklanması gibi çok sayıda sosyal mesafe kuralı getirildi.

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16 Mart'ta okullar tatil edildi

Vatandaşın evde kalması için alınan önlemlerin ilki milyonlarca öğrenci için alındı. Tedbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Mart itibarıyla eğitime 1 haftalığına ara verildi. 23 Mart Pazartesi saat 09.00’da da uzaktan eğitim sürecine başlandı. ‘EBA TV’ adıyla toplam 6 kanaldan yayın yapılmaya başlandı. Her geçen gün ölü ve vaka sayısının artması, uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

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Ortak açıklama yapacaklar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 13.30 ’da toplanacak. Önemli görüşmelerin yapılacağı toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. 19.15'te ortak basın açıklaması yapacak olan iki bakanın, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağını açıklaması bekleniyor.