Gündem Uzaktan eğitim süreci uzayacak mı Bakan Koca ve Bakan Selçuk 1915te açıklama yapacak
EĞİTİM

Uzaktan eğitim süreci uzayacak mı: Bakan Koca ve Bakan Selçuk 19.15'te açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla 13.30'da toplanacak. Koca ve Selçuk'un toplantı sonrası, saat 19.15'de ortak açıklama yapması bekleniyor. Toplantının gündeminde milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiren uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağı olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB Ziya Selçuk
MEB Ziya Selçuk

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de de görülmesinin ardından bir dizi tedbir alındı. Okulların kapatılması, çalışma saatleri kısıtlanması, birçok işletmelerin kapatılması, 65 yaş üstü ve kronik hastaların evden çıkmasının yasaklanması gibi çok sayıda sosyal mesafe kuralı getirildi.

Bakan Selçuk velilerle Instagram'da buluşacak
GÜNDEM
Bakan Selçuk velilerle Instagram'da buluşacak

16 Mart'ta okullar tatil edildi

Vatandaşın evde kalması için alınan önlemlerin ilki milyonlarca öğrenci için alındı. Tedbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Mart itibarıyla eğitime 1 haftalığına ara verildi. 23 Mart Pazartesi saat 09.00’da da uzaktan eğitim sürecine başlandı. ‘EBA TV’ adıyla toplam 6 kanaldan yayın yapılmaya başlandı. Her geçen gün ölü ve vaka sayısının artması, uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullara yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullara yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız

Ortak açıklama yapacaklar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 13.30 ’da toplanacak. Önemli görüşmelerin yapılacağı toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. 19.15'te ortak basın açıklaması yapacak olan iki bakanın, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağını açıklaması bekleniyor.

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