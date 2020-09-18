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POLİTİKA

Uzman Çavuş Mehmet Karaalp'e Devlet Övünç Madalyası verildi: İki kez gazi oldu mesleğini bırakmadı

Hendek olaylarında 2016 yılında Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak hemen görevinin başına dönüp bu kez Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bir binaya döşediği bombanın patlaması sonucu göçük altında kalarak ikinci kez gazi olan uzman çavuş, mesleğini bırakmayarak görevine döndü.

Haber Merkezi İHA
Uzman Çavuş Mehmet Karaalp'e Devlet Övünç Madalyası verildi.
Uzman Çavuş Mehmet Karaalp'e Devlet Övünç Madalyası verildi.

Eşi de kendisi gibi asker olan Uzman Çavuş Mehmet Karaalp, ilk gazilik unvanını 2016 yılında hendek olayları sırasında Diyarbakır’da aldı. Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurularak yaralandı. Ancak Karaalp iyileşir iyileşmez arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını söyleyerek tekrar görevinin başına döndü. Karaalp bu kez de Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlendirildi.

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Teröristlerin tuzağına düşürüldü

Yine 2016 yılında hendek olayları sırasında teröristleri takip eden Karaalp arkadaşlarıyla birlikte bir binada tuzağa düşürüldü. Teröristlerin binaya önceden döşediği bombanın patlatılması sonucu göçük altında kaldı. Karaalp iki arkadaşını bu binada şehit verdi. Ancak kendisi yaralı kurtularak ikinci kez gazi oldu.

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Askerlik mesleğine yeniden başladı

Karaalp tedavisi tamamlandıktan sonra gazi olarak başka bir kuruma geçmeyi ya da emekli olmayı seçmeyerek çok sevdiği askerlik mesleğine yeniden başladı. Uzman Çavuş Mehmet Karaalp’e yaptığı bu kahramanlıktan dolayı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Karaalp madalyasını astsubay olan eşi Funda Karaalp ile birlikte aldı.

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