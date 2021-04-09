Vaka lideri Samsun'da korkutan veri: Aşıya randevu kapasitenin yarısı bile değil

Samsun’da Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 aşı uygulaması hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Kovid-19 aşı çalışmamızı sürdürüyoruz. Halen 60 yaş üstü vatandaşlarımız, eşleri ve bakanlığımız tarafından tanımlanan kronik risk grubundaki vatandaşlarımızın aşılama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik. İlimizde vatandaşlarımızın tercihine göre hem Biontech hem de Sinovac aşıları uygulanmaktadır. Sinovac aşısı tüm sağlık tesislerimizde, Biontech aşı uygulama süreci ise, bugün itibariyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Çarşamba, Bafra ve Gazi Devlet Hastanelerimizin de eklenmesiyle 4 ayrı sağlık tesisimizde sürdürülmektedir. Şu ana kadar ilimizde 3800 doz Biontech aşı uygulaması yapıldı” bilgilerini verdi.

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Samsun’da halen kamu / özel hastaneler ile aile sağlığı merkezleri olmak üzere 400’ün üzerinde noktada aşı uygulamasının devam ettiğini belirten Oruç, "Aşı anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada birkaç defa Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli olarak yapılmaktadır. İl olarak günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahibiz. Ancak son üç günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz.Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor" diye konuştu.

"60 yaş üstü 10 kişiden 4’ü aşısını henüz yaptırmadı"

Sağlık Müdürü Oruç açıklamasının devamında şunları kaydetti: