Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu "Bosna Hersek Vakıf Günleri" açılışını gerçekleşti

"Atalarımızın bize emanet ettiği mirası koruma kararlılığımız var, bu ana güç katan unsur ise gerçek kardeşlik yakınlığını gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nden dostlarımızın aramızda olmasıdır. Destekleri sadece kurumsal değil, bizi tanımlayan değerleri koruma ve geliştirmeye yönelik ortak misyonunun bir ifadesidir. Açılan vakıflar sadece geçmişin dönüşü değil, gelecek için devam eden bir görevdir. Onları sadece binalarla değil, içerikle ve hayat programlarıyla da inşa etmek bizim sorumluluğumuzdur. Gençlerin eğitim gördüğü, yoksulların güven bulduğu ve herkesin güç ve ilham aldığı mekanlar olmalarını sağlamak görevimizdir."