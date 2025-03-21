Deprem bölgesinde 11 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı

Bakan Ersoy, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremler, milletimizin sadece canını değil, manevi mirasını da derinden yaraladı. Ancak devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırıyoruz.