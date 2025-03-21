Deprem bölgesinde 11 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 eserin geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonunun tamamlandığını, 377 vakıf eserinin de restorasyonunun sürdüğünü belirtti.
Bakan Ersoy, depremde hasar gören vakıf eserlerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Ersoy, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremler, milletimizin sadece canını değil, manevi mirasını da derinden yaraladı. Ancak devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırıyoruz.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı. 377 vakıf eserinin de restorasyonunu titizlikle sürdürmektedir.
Depremden zarar gören ve asırlardır milletimizin sarsılmaz inancını simgeleyen camilerimiz ile vakıf eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.
Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camii'nin de restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılmış olması, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun bir nişanesi olarak bizlere umut veriyor.
Bu hizmetlerimiz, ecdadımızdan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerimizi yaşatmak adına bir vefa borcumuzdur. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.