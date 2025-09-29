Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Vali Köşger resti çekti: Adana’nın imajını bozacak dizi ve film yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

Vali Köşger resti çekti: Adana’nın imajını bozacak dizi ve film yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

23:3929/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kentin kötü imajını değiştirmek için çalıştıklarını belirterek, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne de gerekli talimatı verdim. Bundan sonra Adana’da kentin imajını bozacak dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana’yı bir film platosu, doğal mekan olarak kullanıp, Adana’yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim” diye konuştu.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kentte güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirterek, kolluk birimlerinin her türlü suç ve suçluya yönelik çok yönlü çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Adana’nın yoğun ve canlı yapısının sürdüğünü kaydeden Köşger, Uluslararası Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Altın Koza Film Festivali’nin coşkuyla karşılandığını söyledi.

‘ADANA’NIN HAK ETMEDİĞİ BİR İMAJI VAR’

Kentin imajıyla ilgili televizyon dizileri ve daha öncesinde yaşanan olaylarla başlayan kötü bir algı olduğuna değinen Köşger,
“Bu imajı değiştirmek için çalışıyoruz. Geldiğim günden beri, Adana’nın hak etmediği bir imajı olduğunu söylüyorum. Adana insanların ürettiği, huzurla yaşadığı, misafirperverliğin ve sıcakkanlılığın olduğu, yoğun demografik yapısına rağmen birçok unsurun kardeşçe, bir arada yaşadığı nadir şehirlerden biridir. Burada diğer şehirlerden farklı, asayiş olayı bakımından dramatik bir rakam yok. Olmaması için de arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyorlar”
diye konuştu.

‘KENTİN İMAJINI, KENT SAKİNLERİYLE DÜZELTECEĞİZ’

Vali Köşger,
“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne de gerekli talimatı verdim. Bundan sonra Adana’da kentin imajını bozacak dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana’yı bir film platosu, doğal mekan olarak kullanıp, Adana’yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim. Bunu deklare ettim, talimatı da verdim. Hak etmediği bir şekilde bir şehrin, bu şekilde karalanmış olması isyan ettirici bir şey”
dedi.


#Adana
#Film
#Televizyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati uygulaması 2025: Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı? İşte kış saati detayları