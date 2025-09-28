Yeni Şafak
Adana'da tefecilik operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

10:2528/09/2025, Pazar
AA
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve çok sayıda dijital materyal ile evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




