Adana'da tefecilik operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve çok sayıda dijital materyal ile evrak ele geçirildi.