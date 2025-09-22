Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama

08:3422/09/2025, Monday
G: 22/09/2025, Monday
AA
Sonraki haber
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ruhsatsız tabancaların organize suç örgütlerinin işlediği suçlarda vazgeçilmez unsur haline gelmesi nedeniyle bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit etmek amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda biri otomatik 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 600 parça ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bir zanlı salıverildi, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



#Diyarbakır
#operasyon
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı: Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar?