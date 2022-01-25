Vali Yerlikaya: Mahsur kalanları tahliye ederek otellerde misafir ediyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir televizyon programı yayınına katılarak İstanbul’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Burada bulunan vatandaşlarımıza bir yandan yardım ederken, bir yandan da onların iki yönlü tahliyeleri ve misafir edilmeleri ile ilgili çalışma başlattık. TEM’de de yol boyunda bütün ilçe kaymakamlarımız emniyetimiz hep birlikte buradaki vatandaşlarımızı da oralardan alıp misafirhaneler ve otellere yerleştirme ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. 35-40 yıldır rastlanılmayan bir kış gecesi ile imtihan ediliyoruz. Zor bir süreç vatandaşlarımızın almış olduğumuz kısıtlamalarla ilgili bütün kararlara yürekten uyduklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu İstanbul'a geliyor

"ARAÇLAR KALACAK, ONLAR BİZİM EMANETİMİZ"

Gece hava şartlarının daha da zorlaştığını ifade eden Yerlikaya, "Bu durumda bizim o araçları kurtarma çalışmasını devam ettiriyoruz. Bir yandan aile olan, küçük çocukları olan, yaşça bizden büyük olanlar var. Onları zor durumda bırakmamak için belediyelerimizin mekanlarında, otellerde, misafirhanelerde, bu gece misafir etmek istiyoruz. Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda. O araçları güvenli şekilde oraları açtığımızda araç sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

GÜNDEM İGA: Aprondaki uçaklarda bekleyen tüm yolcular tahliye edildi