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İSTANBUL

Vali Yerlikaya: Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

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Vali Yerlikaya: Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmeyecek
Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

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