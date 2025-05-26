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Valilik açıkladı: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

Valilik açıkladı: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

23:1626/05/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.


Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

#İstanbul Valiliği
#Trafiğe kapalı yollar
#Fenerbahçe Beko
#Alternatif güzergahlar
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