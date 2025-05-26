Valilik açıkladı: İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.