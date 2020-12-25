Gündem Van Hakkari ve Bitlis beyaza büründü 123 yerleşim birimine ulaşım yok
VAN

Van Hakkari ve Bitlis beyaza büründü: 123 yerleşim birimine ulaşım yok​

Van Hakkari ve Bitlis beyaza büründü: 123 yerleşim birimine ulaşım yok

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 123 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 11, Bahçesaray'da 12, Çatak'ta 40, Edremit ve Başkale'de 1 ve Gevaş ilçesinde 5 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bu arada Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Muş

Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldığını söyledi. Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Muş'ta kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kentteki yüksek dağların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekiplerin aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü aktaran Kurtkan, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.

Belediye ekipleri de kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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