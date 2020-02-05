Van'da çığ düşen bölgede çok hassas uyarı: Korna dahi çalmayın Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci bir çığ düştü. Arama kurtarma ekipleri de çığ altında kaldı ve ilk etapta 30 kişi kurtarıldı. Jandarma ekipleri yollara çıkarak yeni bir çığ düşmesine karşı bölgedeki vatandaşlara 'korna dahi çalmayın' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 05 Şubat 2020, 13:50 Son Güncelleme: 05 Şubat 2020, 15:37 Yeni Şafak