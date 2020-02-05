Van'da çığ düşen bölgede çok hassas uyarı: Korna dahi çalmayın

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri ile 9'u sivil vatandaş olmak üzere toplamda 23 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
KORNA DAHİ ÇALMAYIN!
- İkinci çığ faciasında 30 kişi kurtarılırken çığ altında kalan yaklaşık 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in aktardığı bilgiye göre; Yeni bir çığ riskine karşı jandarma ekipleri bölgedeki tüm yolları tutarak vatandaşlara 'korna dahi çalmayın' uyarısında bulunmaya başladı. Çığ altında kalan vatandaşların ve bölgedeki ekiplerin daha büyük bir risk yaşamaması için vatandaşların tüm uyarılara azami özen göstermeleri konusunda uyarılar yapılıyor.