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Varank iktisat kongresine Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'i davet etmeyen Kılıçdaroğlu'na sordu: Yoksa zoom mu çalışmıyordu?

İzmir'de geçtiğimiz gün "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu düzenlendi. Masayı dağıtıp geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktisat kongresine katılmazken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kongreye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Kılıçdaroğlu'na "Meral Hanım neyse de belediye ile düzenlediğiniz iktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı?" sorusunu yönelten Varank, "Yoksa, millet teknoloji görsün diye tanıttığınız zoom mu çalışmıyordu?" diye ekledi.

13:06 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın iktisat kongresine Amerikalı danışman Jeremy Rifkin'ın neden davet edilmediğini sordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nın iktisat kongresine Amerikalı danışman Jeremy Rifkin'ın neden davet edilmediğini sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu düzenledi.

Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.

Akşener kongreye katılmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıya katılmadı. İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.

Varank: Amerikalı danışmanınız neden katılmadı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altılı Masa'nın iktisat kongresine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Kılıçdaroğlu'na
"Meral Hanım neyse de belediye ile düzenlediğiniz iktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı?"
sorusunu yönelten Varank,
"Yoksa, millet teknoloji görsün diye tanıttığınız zoom mu çalışmıyordu?"
diye ekledi.


#Mustafa Varank
#Meral Akşener
#Altılı Masa
#Jeremy Rifkin
1 saat önce
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