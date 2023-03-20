Varank iktisat kongresine Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'i davet etmeyen Kılıçdaroğlu'na sordu: Yoksa zoom mu çalışmıyordu?

ABD ve İngiltere ziyaretleri tartışma konusu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirdi. Bir dönem Merkel’in danışmanlığını yapan Rifkin, CHP’nin “vizyon belgesi”ni hazırlayan ekibin başında olacak. Konferans başına 30 bin-100 bin dolar aldığı belirtilen ekonomi ve toplum kuramcısı Rifkin’in CHP ile nasıl bir sözleşme imzaladığı açıklanmadı.