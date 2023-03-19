Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in masayı dağıtma hamlesinin ardından yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. İttifak ortaklarına tepki gösteren Ağıralioğlu, "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil." dedi.