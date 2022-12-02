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POLİTİKA

CHP’nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin: Konferans ücreti 50 bin dolar

ABD ve İngiltere ziyaretleri tartışma konusu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirdi. Bir dönem Merkel’in danışmanlığını yapan Rifkin, CHP’nin “vizyon belgesi”ni hazırlayan ekibin başında olacak. Konferans başına 30 bin-100 bin dolar aldığı belirtilen ekonomi ve toplum kuramcısı Rifkin’in CHP ile nasıl bir sözleşme imzaladığı açıklanmadı.

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CHP’nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin: Konferans ücreti 50 bin dolar
CHP’nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in ekibinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığına transfer ettiği Jeremy Rifkin’in konferanslardan aldığı ücret gündem konusu oldu. Rifkin’in konuşma yapması için Amerikan ve İngiliz organizasyon şirketlerinden 30 ila 100 bin dolar aralığında ücret talep ediyor.

MERKEL VE JANŠA'YA DANIŞMANLIK YAPTI

Ekonomi ve toplum kuramcısı ABD'li yazar Rifkin, konferanslarda konuşmacı olmasının yanı sıra danışman olarak da siyasilere hizmet veriyor. 2008 yılında Avrupa Birliği Başkanlığı sırasında Fransa hükümetine de danışmanlık yapan Rifkin, Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Portekiz Başbakanı Janez Janša'ya danışmanlık yaptı. Ayrıca Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Parlamentosu'na ve birkaç AB ve Asya devlet başkanına danışmanlık hizmeti verdiği de dikkat çekiyor.

AVRUPA RÜYASI SAVUNUCUSU

Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitabı bulunan Rifkin, 2004 yılında yayımlanan 'Avrupa Rüyası' adlı çalışmasında, Avrupa Birliği'nin ortaya çıkışı ve evrimi üzerine yoğunlaşıyor. '1950'lilerin 'Amerikan Rüyası' kavramına karşı 'Avrupa Rüyası' kavramını öne çıkartan Rikfin, 'Avrupa Birliği' 'bağlanabilirlik' ve insan haklarına saygı yoluyla güvenli bir modele sahip olduğu için 'Avrupa Rüyası' modelinin 21. yüzyılın ruhuna daha uygun olduğunu savunur.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİNİ ÖNEMSİYOR

  • Rikfin'in bir eseri de 'Empatik Uygarlık'. Medeniyetlerdeki iletişim ve enerji gelişiminin evrimini, insanlarda psikolojik ve ekonomik gelişme ile ilişkilendiren Rifkin'in piyasa kapitalizminin oluşturduğu çevre sorunlarına karşı 'yenilenebilir enerji' kavramını öne çıkartırken; 'küresel krizlerin' aşılması için de ulus-devletlerin yetersizliğine karşı çok uluslu iş birliklerine işaret ediyor.30-100 bin dolar arasında ABD menşeili kepplerspeakers.com, Rifkin’in konferans ve program konuşmacılığından talep ettiği ücretin 30 bin ila 50 bin dolar aralığında olduğunu belirtirken, İspanyol aurumbureau.com isimli konuşmacı ajansı programın uzunluğu ve içeriğine göre Rifkin’in konuşma ücretini 30 bin ila 100 bin dolar arasında fiyatlandırıyor. Bu şirketlerin yanı sıra İngiliz ve ABD menşeili birçok ajansta da Rifkin’in konuşma ücreti en az 30 bin dolardan başlıyor.

Aslı Baykal
Aslı Baykal

Kapitülasyon ilan eder

Rifkin’in Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmasına eski CHP’li Aslı Baykal’dan da tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, “Kılıçdaroğlu seçime ABD’li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder” ifadelerini kullandı.

ABD menşeili birçok ajansta Rifkin’in konuşma ücreti ortalama 50 bin dolar.
ABD menşeili birçok ajansta Rifkin’in konuşma ücreti ortalama 50 bin dolar.

Yılmaz’ı anımsattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi, 1991 Genel Seçimleri’nde dönemin Başbakanı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın seçim kampanyasını yürüten Fransız reklamcı Jacques Seguela’yi akıllara getirdi. ‘Sakin güç’ kavramını geliştiren ve Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından François Mitterrand’ın iki kez üst üste seçilmesini sağlayan Seguela’nin kariyerinde tek başarısızlık 1991 seçimleri oldu.

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