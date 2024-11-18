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Varank'tan kendisine hakaretler yağdıran Behramoğlu'na hodri meydan: Var mısın?

Varank'tan kendisine hakaretler yağdıran Behramoğlu'na hodri meydan: Var mısın?

17:2718/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ataol Behramoğlu - Mustafa Varank
Ataol Behramoğlu - Mustafa Varank

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, teröristbaşı Gülen ile çekilen fotoğrafta yer alan tiyatrocu Vural Arısoy'u kendisine benzeterek hakaretler yağdıran Şair-Yazar Ataol Behramoğlu'na "O fotoğraftaki ben isem derhal bütün görevlerimden istifa edeceğim. Ama ben değilsem..." diyerek bir teklifte bulundu.

Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan şair ve yazar
Ataol Behramoğlu
, muhaliflerin sosyal medyada algı oluşturmak için kullandığı bir fotoğraf üzerinden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Varank'ı
hedef aldı.

X'te tiyatrocu Vural Arısoy'un Varank'a benzetildiği, teröristbaşı Fetullah Gülen ile çekilen bir fotoğrafın altına yorum yapan
Behramoğlu
, ağza alınmayacak hakaretler sıraladı.

Ataol Behramoğlu

Behramoğlu
"Bunlar kadar aşağılıklarını tarih görmedi. Yavşak, ahlaksız, hadsiz, utanmaz, onursuz, kimliksiz."
ifadelerini kullandı.


Varank'tan hodri meydan: "Yaşayan en büyük şair İsmet Özel'dir" diyecek misin?


Behramoğlu'nun yorumunu alıntılayan Mustafa Varank, fotoğraftakinin kendisi olmadığını belirterek meydan okudu.


Mustafa Varank

Varank şunları yazdı;

"Ataol, şöyle yapalım mı? O fotoğraftaki ben isem derhal bütün görevlerimden istifa edeceğim. Ama ben değilsem "Yaşayan en büyük şair İsmet Özel'dir" yazman yeterli. Var mısın?"


Varank'ın meydan okumasına henüz cevap vermeyen Behramoğlu'nun söz konusu yorumunu da silmediği görüldü.




#Mustafa Varank
#FETÖ
#Ataol Behramoğlu

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