Vatandaş isyanda: 'İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştı' iddiası

"Suda tuhaf bir koku var. Ellerimi yıkıyorum sonra tekrar yıkıyorum sürekli pis bir koku var. Şu anda su kesilmiş sanki deniz suyunun kokmuş hali gibi balçık gibi geliyor ve kötü bir koku var. Her şeyi dışarıdan su alarak kullanıyoruz ben İSKİ suyuna güvenmiyorum"