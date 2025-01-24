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Vatandaş isyanda: 'İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştı' iddiası

Vatandaş isyanda: 'İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştı' iddiası

11:4224/01/2025, Cuma
IHA
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Arnavutköy'de şebeke suyuna atık su karıştı iddiası
Arnavutköy'de şebeke suyuna atık su karıştı iddiası

Arnavutköy ilçesinde kötü koku yayan şebeke suyuna atık su karıştığını iddia eden vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Çeşmeden akan kirli su ise vatandaşlar tarafından kayda alındı.

İstanbulluların yaşadığı mağduriyetler bir türlü sona ermiyor. Arnavutköy ilçesindeki birçok mahalle, yaklaşık bir haftadır şebeke suyu sorunuyla mücadele ediyor.


Pis ve kötü koku yayan şebeke suyuna kanalizasyon ve gider suyunun karıştığını öne süren mahalleli, günlerdir çözülmeyen duruma tepki gösterdi.


Durumla alakalı vatandaşlara açıklama mesajı atan İSKİ “Arıtma tesisi arızası” olduğunu belirtti.


Pis su nedeniyle ellerini yıkadıkça koku aldığını belirten Bilal Kayacan,
"Suda tuhaf bir koku var. Ellerimi yıkıyorum sonra tekrar yıkıyorum sürekli pis bir koku var. Şu anda su kesilmiş sanki deniz suyunun kokmuş hali gibi balçık gibi geliyor ve kötü bir koku var. Her şeyi dışarıdan su alarak kullanıyoruz ben İSKİ suyuna güvenmiyorum"
ifadelerini kullandı.


"İçilecek gibi değil"


Muammer Gürpınar, “Ağızda böyle acayip bir tat bırakıyor asla içilmiyor. Son bir haftadır sorun devam ediyor. Arnavutköy ve bu mahalle civarında oluyor problem.


İSKİ'ye ulaşamıyoruz düzelecek diye bekliyoruz. Pis su karışmış, kanalizasyon çalışması varmış ondan olabilir. Çok tedirgin oluyoruz yemek yaparken bu suyu kullanıyoruz. Hoş bir durum değil” şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanına laf atacağına işini yapsın"


Ali Gümüştaş isim vatandaş ise, “Abdest alırken kusma hissi geliyoruz. İmamoğlu, 'Allah'ın suyu parayla mı satılır' dedi oy topladı. Bir ton zam yaptı. Bir insanda az bir utanma ve sıkılma olur.


Ben Çatalca ilçesinden su aldım geliyorum. Arıtma suyu bile kullanılmıyor. Bunun analiz edilerek bakılması gerekiyor. Bu insanlar zehirlense bunun hesabını kim verecek. İmamoğlu gidip Cumhurbaşkanına laf yetiştireceğine işini yapsın, hizmetini yapsın” diye konuştu.




#Arnavutköy
#Şebeke suyu
#kanalizasyon

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