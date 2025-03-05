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Vatandaşın sağlığıyla böyle oynuyorlar: Mersin'de 750 kilo balık imha edildi

Vatandaşın sağlığıyla böyle oynuyorlar: Mersin'de 750 kilo balık imha edildi

18:595/03/2025, Çarşamba
IHA
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El konulan 750 kilogram balık, çöp arıtma tesisinde imha edildi.
El konulan 750 kilogram balık, çöp arıtma tesisinde imha edildi.

Mersin'de yapılan denetimler sonucu 750 kilogram balığın sağlıksız şartlarda satışa hazırlandığı tespit edildi. Hususi bir otomobilde hijyen olmayan şartlarda 25 kasa içinde ve poşetlenmiş halde çeşitli türde satışa hazır halde bulunan balıklar imha edildi. Balıkları satışa hazırlayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, balıkların taşındığı hususi otomobil de trafikten 15 gün men edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız şartlarda satışa hazırlanan 750 kilo balığa el konuldu. Balıklar, zabıta ekipleri tarafından imha edilirken, balıkların bulunduğu otomobil ise 15 gün trafikten men edildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında, Yenice Mahallesi D-400 karayolunda hususi bir otomobilde hijyen olmayan şartlarda 25 kasa içinde ve poşetlenmiş halde çeşitli türde balıkların satışa hazır hale getirildiğini tespit etti.

Olay yerine çağrılan Trafik Jandarma Motosiklet ve Yenice Jandarma Asayiş Timleri tarafından balıkları satışa hazırlayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, balıkların taşındığı hususi otomobil de 'motorlu araç tescil belgesinde belirtilen amacın dışında kullanmak' ve 'bu şekilde trafiğe çıkmasına izin vermek' ihlallerinden 15 gün trafikten men edildi. Sağlıksız şekilde satışa hazırlanan balıklara da el konuldu.

Zabıta ekiplerince, el konulan 750 kilogram balık, Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi'nde imha edildi.



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