Gündem Virajı alamadı hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı
ANTALYA

Virajı alamadı hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı

Antalya'da bir sürücünün virajı alamayarak yaptığı kazada araç hurdaya döndü.

Aracın sürücüsü şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın meydana geldiği yerde ikamet eden vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini, bazen 2-3 tane kaza olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Virajı alamadı hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı
Virajı alamadı hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak kaldırımı aşıp bahçeye uçan araç hurdaya döndü.

VİRAJI ALAMADI


Kaza; Sorgun Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki T.K.’nin kullandığı 06 FC 446 plakalı otomobil, Sorgun Mezarlığını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak kaldırıma çarpıp yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Araç takla atarak durabildi.


BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI


Araç sürücüsü T.K., şans eseri takla attıktan sonra bahçe duvarının üzerinde ters dönen ve hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü T.K. önemli bir şeyinin olmadığını belirterek sağlık ekibinin tedavi ve hastaneye gitme talebini kabul etmedi.
ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR


Kazanın meydana geldiği yerin yakınında ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, burada her gün kaza olduğunu, bazı günlerde 2-3 tane kaza meydana geldiğini belirterek “Artık ne zaman bir fren sesi, güm diye bir ses duysak kaza olduğunu anlıyor ve koşuyoruz. Buradan günde 3-4 tane araç çıkardığımız oldu. Yoldan mıdır, sürücülerden midir bilinmez. Ama burada ölümler yaşanmadan önlem almak lazım. Yetkililer bu yola önlem almak için birilerinin ölmesini beklemesin. Bahçe sahibi artık bahçe duvarını yaptırmaktan bıktığı için duvarı yaptırmıyor. Lütfen bir önlem alınsın. Biz kaza sesi duymaktan araç ve yaralı çıkarmaktan bıktık” şeklinde konuştular.

Kaza yapınca ortaya çıktı: Araçlarından geyik çıkan 2 avcıya ceza yağacak
GÜNDEM
Kaza yapınca ortaya çıktı: Araçlarından geyik çıkan 2 avcıya ceza yağacak
İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.