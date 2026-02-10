Yeni Şafak
Yalova'da kaçak alkol ve tütün operasyonu: İki kişi gözaltına alındı

Yalova'da kaçak alkol ve tütün operasyonu: İki kişi gözaltına alındı

21:5310/02/2026, Salı
DHA
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 795 litre etil alkol, şişelenmiş halde 29 adet kaçak içki, 407 adet alkol aroması, 771 elektronik sigara, 528 elektronik sigara likidi, 885 paket elektronik sigara tütünü, 60 paket kaçak tütün, 289 paket kaçak sigara, 20 bin 400 sigara sarma kağıdı, kurusıkı tabanca ve 49 fişek ele geçirdi.
Yalova’da kaçak alkol ve tütün ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol, tütün ürünleri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yalova'da kaçak alkol ve tütün ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında V.B.Ç. ve M.N.K.'nın kaçak alkol ve tütün ticareti yaptıklarını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 795 litre etil alkol, şişelenmiş halde 29 adet kaçak içki, 407 adet alkol aroması, 771 elektronik sigara, 528 elektronik sigara likidi, 885 paket elektronik sigara tütünü, 60 paket kaçak tütün, 289 paket kaçak sigara, 20 bin 400 sigara sarma kağıdı, kurusıkı tabanca ve 49 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan V.B.Ç. ve M.N.K.'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.


#Yalova
#kaçak alkol
#gözaltı
