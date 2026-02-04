MLKP’ye operasyon

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheliden 96'sı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından MLKP’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 110 şüphelinin terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmaları olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Sosyalist Kadın Meclisi, Kaktüs Genç Kadın Derneği, Komünist Gençlik Örgütü, Ezilenlerin Hukuk Bürosu isimli yapılarında faaliyet yürüttüğü belirtildi.