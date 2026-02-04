Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MLKP’ye operasyon

MLKP’ye operasyon

Burak Doğan
04:004/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheliden 96'sı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından MLKP’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 110 şüphelinin terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmaları olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Sosyalist Kadın Meclisi, Kaktüs Genç Kadın Derneği, Komünist Gençlik Örgütü, Ezilenlerin Hukuk Bürosu isimli yapılarında faaliyet yürüttüğü belirtildi.


#İstanbul
#MLKP
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasında çıkanlar peşinatı nereye ve hangi tarihe kadar yatıracak?