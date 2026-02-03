Yeni Şafak
Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı

23:423/02/2026, Salı
DHA
Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de, polis ekipleri tarafından 6 ay süren çalışma sonucunda yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Liderliğini S.A.’nın üstlendiği, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 10 olay meydana gelirken, 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.



