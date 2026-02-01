Bozcaada'da sağanak sonrası heyelan meydana geldi

Bozcaada Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, “Aşırı yağış nedeniyle Beylik - Ayana mevkii yakınlarında heyelan meydana gelmiş ve yol trafiğe kapatılmıştır. Jandarma ve belediye ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu güzergâhı kullanmamaları önemle rica olunur" denildi.