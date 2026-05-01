Yanan evde 2 kişinin cesedi bulunmuştu: Cinayet şüphesi araştırılıyor

Batman'da apartman dairesinde çıkan yangında Suriye uyruklu Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman’ın (52) ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, banyo içerisinde kan lekesi ve duşakabinin kırık olduğu tespit edildi. Ölen 2 kişinin cinayeti kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.
Batman’da bir apartman dairesinden yükselen duman üzerine ekiplerin yaptığı müdahalede, içeride 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin Suriye uyruklu Süreyya İbrahim ile Metin Erman olduğu tespit edildi. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
BANYODA KAN LEKESİ BULUNDU
Ekiplerin ilk incelemesinde, giriş kapısına yakın bölgede duvarlarda is izleri görüldüğü, dairenin diğer odalarında yangın olduğuna dair belirgin bir bulguya rastlanmadığı, kombinin balkonda olduğu ve zarar görmediği, çalışır durumda olduğu belirlendi. Banyoda yapılan incelemede duşakabinin bir kapısının kırılıp düştüğü görüldü. Ayrıca banyo içerisinde kan lekesi ve 1 çakmak ile 1 araç anahtarı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ölenlerin cep telefonları ile çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Soruşturmada, ölenlerin üzerinde yanıcı madde bulunup bulunmadığının da incelendiği öğrenildi.