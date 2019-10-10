Yapay zekâyı üretenler sıçrama yapacak

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, #ZevkiZeka sloganıyla gerçekleştirilen kongreye, zekâ ve yetenek ile ilgili konularda çalışan akademisyenler, eğitimciler, ebeveynler, öğrenciler ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı. VII. Yetenek ve Zeka Kongresi’nde açılış konuşması gerçekleştiren Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, her çocuğun büyük bir potansiyel olduğunu ve keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Veli, öğretmen, okullar, kamu-özel kurumlar iş birliği ile bu yetenekleri yönlendirmeliyiz. 3 yıldır ana sponsor olarak yer aldığımız bu önemli kongrede bu farkındalığı da destekliyoruz. Geleceği, eskiye bakarak yakalayamayız” dedi.

Hüseyin Yücel

TARTIŞMAYI BIRAKMALIYIZ

“Sadece akıllı telefon, tablet kullanım becerileri ile çocuklarımızdaki zekâ potansiyelini ölçmemiz mümkün değildir” diyen Yücel şöyle devam etti: “Öncelikle bizim hem devlet olarak hem de özelde bu üstün yetenekteki çocukları keşfetmemiz lazım. Şu an tüm dünyada ve Türkiye’de yapay zekâ konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek. Yapay zekâyı üreten ülkeler ya da şirketler ekonomik anlamda sıçrama yapacak. Bu noktada biz eğer o çocukları keşfedebilirsek, bizim çocuklarımız o yapay zekâyı üretecek, ülkemizin kalkınmasında lokomotif rol oynayacak. Bizim eğitim sistemimizde sınavlar üzerinden reformları tartışmayı bir kenara bırakmamız gerekiyor.”

Üreten ve bilinçli tüketebilen bireyler

Nevzat Kulaberoğlu

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu herkesin aldığı eğitimi sonuca dönüştürebileceği bir potansiyelinin olduğunu belirterek, “Biz de STEM eğitimi üzerinden çocuklarımızı teknolojiyi daha çok üretebilen, doğaya, çevreye ve insan hayatına yararlı bir şekilde teknoloji üretebilen ve teknolojiyi bilinçli tüketebilen bireyler olarak yetiştirebilmek için eğitim uyguluyoruz” diye konuştu.

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