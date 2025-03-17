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Yasa dışı bahis soruşturması: Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis soruşturması: Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandı

21:1217/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan ve aralarında Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork
,
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soruşturması kapsamında tutuklandı.
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda
Pozitifbank
,
Payfix
ve
Flash Haber Tv
'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden Erkan Kork'da aralarında bulunduğu 21'i tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Örgüt lideri Erkan Kork dahil 21 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 20 kişinin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 31 şüpheliden, aralarında Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Yasa Dışı Bahis
#Erkan Kork
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#Soruşturma

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