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BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

13:1317/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yasadışı bahis soruşturmasında BankPozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildiğini duyurdu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."


#TMSF
#Bank Pozitif
#BDDK

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