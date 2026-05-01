Yasa dışı girişe geçit yok: Düzce’de 7 düzensiz göçmen yakalandı

11:081/05/2026, Cuma
Düzce'de göçmen operasyonu
Düzce jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 7 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Düzce’de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından 20-26 nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


