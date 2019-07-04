Yasadışı organ naklinden tutuklandı

Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Hatay’a gelen Suriyeli Ahmed Zına (32), maddi imkansızlıklar sebebiyle 7 Haziran’da böbreğini internetten satışa çıkardı. İsrail’de yaşayan Nimer Hayadri (50) ilanı görüp Zına ile irtibata geçti. 10 bin dolara anlaşan ikili İstanbul’da buluştu. Naklin gerçekleşebilmesi için sahte Suriye pasaportu bastıran Hayadri, önceden tanıdığı Filistinli aracıdan hastane ve doktor bulmasını istedi. Zına'yı Aksaray'da bir eve yerleştiren Hayadri İsrail'e geri döndü. Nakil için 35 bin dolara sık sık televizyon programlarına konuk olan ve haber bültenlerinde çocuk sağlığı hakkında bilgi veren medyatik doktor Hayri Gözlükgiller ile anlaşıldı.

SAHTE PASAPORT YAKALATTI

Çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Gözlükgiller ile irtibata geçen Hayadri, ikinci kez İstanbul’a geldi. Havalimanında Hayadri’yi karşılayan Gözlükgiller, İsrailliyi Bahçelievler’de kiraladığı bir eve yerleştirip özel asistanı ve aracını da ona tahsis etti. İkilinin pasaportlarını inceleyen Gözlükgiller, akraba gibi gözükmelerinin sakıncalı olacağını söyleyince Hayadri kendisine 500 dolara ikinci kez başka bir sahte Suriye pasaportu düzenletti. Esenyurt'taki özel hastaneyle de 10 bin dolara anlaşan ikili tahlillerini yaptırıp 21 Haziran’a gün aldı. Hastane yönetiminin nakil için bilgileri Emniyet’e bildirmesi üzerine pasaportlardan birinin sahte olduğu belirlendi.

OPERASYON GÜNÜ BASKIN

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon günü hastaneye gelen ikili ile kendilerine tercümanlık yapan Yusuf E.'yi yakaladı. İkilinin ifadeleri sonrası nakil işini organize eden medyatik doktor Hayri Gözlükgiller de gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden tercüman Yusuf E. serbest bırakılırken, İsrailli Nimer Hayadri sınırdışı edildi. Böbreğini satan Suriyeli Ahmet Zına ile nakli yapacak doktor Hayri Gözlükgiller tutuklandı. Doktorun ifadesinde “Para aldım ancak tahlil içindi. Parayı asistanıma verdim” dediği öğrenilirken, kimliği belirlenemeyen Filistin uyruklu şüphelinin yakalanması içinse çalışma başlatıldı.