Yasaklı madde bulunduran araç polisi peşine taktı: Lastikleri patlatılarak durduruldu

Muğla Menteşe'de bir şüpheli araç, Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde uzun süre polis ekiplerini peşine taktı. Kötekli ve Yeniköy Mahallelerinde uzun süren takip sonrası şüpheli araç Denizli-Aydın kara yolu üzerinde ekiplerin aracın lastiklerini patlatması sonucu takip yine devam eti. Şüpheli araç sürücüsü kendisini durdurmaya çalışan 4 polis ekip otosuna çarparak hasara neden oldu.