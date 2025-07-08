Doktorların imzasını taklit ettiler: Reçeteyle uyuşturucu ticareti böyle bozuldu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Devlet Hastanesi'nde görevli biri tıbbi sekreter 10'u temizlik görevlisi olmak üzere toplam 18 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarara Uğratılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındı.