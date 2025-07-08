Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Doktorların imzasını taklit ettiler: Reçeteyle uyuşturucu ticareti böyle bozuldu

Doktorların imzasını taklit ettiler: Reçeteyle uyuşturucu ticareti böyle bozuldu

10:128/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Operasyonda uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların imzalarını taklit ederek sahte reçetelerle narkotik ilaç temin eden şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında hastane personelinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların imzasını taklit ederek sahte reçeteler düzenleyip narkotik ilaçlar sattıkları tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Devlet Hastanesi'nde görevli biri tıbbi sekreter 10'u temizlik görevlisi olmak üzere toplam 18 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarara Uğratılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Operasyonda 638 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan şahısların isimlerini ise A.D., N.K., Ş.K., C.U., Ö.K., İ.T., S.A., N.D., D.Ş.G, B.G., T.G., M.S., H.S., A.S., A.K., B.L., Y.U. ve O.E. olduğu bildirildi. Operasyonda ayrıca şahıslarla birlikte 633 adet uyuşturucu hap, 5,40 gram bonzai maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



#uyuşturucu operasyonu
#Afyonkarahisar
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri