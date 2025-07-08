Uluslararası uyuşturucu ağına darbe: 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında İsmail Aslan Çoban, Yavuz Kassap ve Carlos Alberto Gonzales'in de bulunduğu zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elebaşılığını "Abdo" lakaplı İsmail Aslan Çoban'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 31 şüphelinin kriptolu "Anom" haberleşme programı kullandığı ve uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştığı tespit edildi.

Şüpheli Çoban'ın, 31 Ekim 2023'te Bosna-Hersek'te Harris Lars Osterdahl'ın öldürülmesinden sorumlu olduğu da belirlendi.

Elebaşılığını şüpheli Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise 6 şüphelinin uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği anlaşıldı.

Elebaşılığını şüpheli Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise 6 şüphelinin uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği anlaşıldı.

Kağıthane'de, 20 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen "Cinkitaş" lakaplı Ahmet Portakalcı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı ve kırmızı bültenle arandığı anlaşılan 3 zanlı tespit edildi.

Emniyet güçlerince İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda kırmızı bültenle aranan İsmail Aslan Çoban ve Yavuz Kassap'ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.