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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: İki zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: İki zanlı yakalandı

23:227/07/2025, Pazartesi
AA
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Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bin sentetik ecza hapı ile 525 mililitre ve 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 4 bin sentetik ecza hapı, 525 mililitre ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


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