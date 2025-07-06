Aydın'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor: Şüpheliler gözaltına alındı

Aydın’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda iki araçta toplam 70 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. S.E., H.A. ve U.Y. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Aydın'da polis ekiplerin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan araçtan 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler; S.E. (24) ve H.A. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamada da şüphe üzerine durdurulan araçtan 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüpheli U.Y. (26) gözaltına alındı.