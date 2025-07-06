Aydın'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor: Şüpheliler gözaltına alındı

Aydın'da polis ekiplerin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan araçtan 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler; S.E. (24) ve H.A. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı.