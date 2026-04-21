Yaşlı kadın kendisine terlik atan yeğenini bıçakladı

Yaşlı kadın kendisine terlik atan yeğenini bıçakladı

18:1521/04/2026, Salı
IHA
Yaşlı kadın, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yaşlı kadın, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da 67 yaşındaki kadın ile 54 yaşındaki yeğeni arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, kendisine terlik fırlatan yeğenini bıçakladı. Polis merkezinde ifade veren yaşlı kadın, yeğeninin kendisine terlik fırlattığını ve kendisini korumak isterken bıçakla yaraladığını söyledi.

Samsun’da yaşanan aile içi tartışmada yaşlı kadın, kendisine terlik atan yeğenini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.S (67) ile yeğeni S.Ş. (54) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında kadın, yeğenin kendisine attığı terliği kesti. Bu sırada S.Ş. adlı kadın, halası E.S.’ye saldırdı. Yaşlı kadın kendisine saldıran yeğenini bıçakla omzundan yaraladı. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

E.S. ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı, bana terlik attı. Attığı terliği bıçakla kestim. Bana saldırdı. Kendimi korumak isterken omzundan bıçakla yaralandı" dedi.

Yaşlı kadın, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



#Samsun
#Bıçak
#Terlik
Altında savaş etkisi sürüyor: Çeyrek ve gram altın yükseldi mi, düştü mü? 21 Nisan altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden Gram altın için yeni tahmin