Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı

Yassıada teklifi Meclis’te oybirliği ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen teklif ile 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Teklif, Yassıada yargılamaları sonucu idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın da aralarında bulunduğu siyasiler hakkındaki Yüksek Adalet Divanı tarafından alınan ve Milli Birlik Komitesi'nce onaylanan kararların yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Yasa ile birlikte Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, Hazine tarafından karşılanacak.

Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek. Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Zararlarının karşılanmasını isteyenler 3 ay içinde komisyona başvurarak, zararlarının tazminini isteyebilecek.

SÖZDE MAHKEMENİN VARLIĞI ORTADAN KALDIRILDI

TBMM Başkanı Şentop, kabul edilen yasaya ilişkin, "Bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır." ifadelerini kullandı.