Kara leke temizleniyor: Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına götüren yargılama hakkında flaş gelişme

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Mustafa Cengiz'den ses getiren Mert Hakan Yandaş sözleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy’a tepki göstererek, "Her şeyden haberim var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın" dedi. Başkan Cengiz, transfer konusu ile ilgili olarak da Galatasaray’ın yöneldiği oyunculara direkt ilgilenen takımlar olduğunu söyledi