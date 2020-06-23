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Gündem Kara leke temizleniyor Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına götüren yargılama hakkında flaş gelişme
POLİTİKA

Kara leke temizleniyor: Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına götüren yargılama hakkında flaş gelişme

Hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen Adnan Menderes ve arkadaşlarını idama götüren yargılama geçerliliğini yitirecek. Meclis, bu hafta hukuksuz kararı alan Yüksek Adalet Divanı kararlarını yürürlükten kaldıracak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Adnan Menderes
Adnan Menderes

27 Mayıs darbesi sonrası kurulan ve Adnan Menderes ile arkadaşlarını Yassıada’da idama götüren Yüksek Adalet Divanı kararları ‘yok hükmünde’ kalacak.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, Meclis Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi görüşülecek. 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı’nda yapılan yargılamalarda dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idama mahkum edilmişti. Söz konusu teklif, Yüksek Adalet Divanı’nın kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldıracak. Teklif, genel kurul öncesinde görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

  • Teklif, Yassıada yargılamaları sonucu idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın da aralarında bulunduğu siyasiler hakkındaki Yüksek Adalet Divanı tarafından alınan ve Milli Birlik Komitesi'nce onaylanan kararların yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.
  • Düzenleme aynen yasalaşırsa, Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları manevi zararlar, Hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek.
  • Zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Zararlarının karşılanmasını isteyenler 3 ay içinde komisyona başvurarak, zararlarının tazminini isteyebilecek.

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