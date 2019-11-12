Gündem Yeni atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı Bazı bakanlıklarda değişime gidildi
POLİTİKA

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bakanlıklarda değişime gidildi

Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine

  • İbrahim Acarlı (Yargıtay),
    Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay)
    Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku)
    Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku)
    Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku)
    Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği)
    İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi)
    Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü)
    Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.

Bakanlıklarda yeni atamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay'ın ataması yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan'ın atamaları gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin İlseven ve Mehmet Özdemir, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ismuk atandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevlerinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Değerli görevlerinden alındı.

Ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da görevden alınırken, bu suretle boşalan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Volkan Mutlu Coşkun'un ataması yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına Vedat Çakıroğlu getirildi.

Personel alımı Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Personel alımı Resmi Gazete'de
En büyük çevre harekatı

En büyük çevre harekatı

​11 Kasım saat 11.00'de milyonlarca fidan toprakla buluştu.
PKK’nın petrolünü İsrail satacak

PKK’nın petrolünü İsrail satacak

​İsrailli şirket petrol sahalarını işletecek ve satış yapacak.
Evo MoralesMeksika yolunda

Evo Morales
Meksika yolunda

​Morales Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.
Ordu<br>ve polis sokakta

Ordu
ve polis sokakta

​Bolivya'da ordu ve polis ortak operasyon düzenleyecek.
Yüklü gündemle Beyaz Saray’a

Yüklü gündemle Beyaz Saray’a

Erdoğan bugün saat 11.00'de ABD'ye gidecek.
İBB'de<br>kıyıma devam

İBB'de
kıyıma devam

İmamoğlu, ​5 bin 831 kişiyi ekmeğinden etti.
CHP'nin<br>iddiaları yalan

CHP'nin
iddiaları yalan

​Avrupa'nın en büyük biyolojik arıtma tesisinin yapımını CHP engelledi.
Hong Kong’da dehşet anları

Hong Kong’da dehşet anları

​Polis bir göstericiyi yakın mesafeden vurdu.
SAT'çılar<br>nefes kesti

SAT'çılar
nefes kesti

​Doğu Akdeniz 2019 tatbikatı sürüyor.
Sahte diplomatların sınav kağıdı yok

Sahte diplomatların sınav kağıdı yok

​Savcılık sınav evraklarının incelenmesini istedi.

Şimdi onlar düşünsün

Şimdi onlar düşünsün

Yakalanan DEAŞ'lılar sınır dışı edilecek.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
İhracatçıya<br>çifte müjde

İhracatçıya
çifte müjde

​Hem faizde hem pasaportta yüzleri güldü.
Darbenin ses <br>kayıtları ortaya çıktı

Darbenin ses
kayıtları ortaya çıktı

​ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise destekledi.
Darbeyi alkışladı

Darbeyi alkışladı

Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum.
Bolivya'da <br>iç savaş tehlikesi

Bolivya'da
iç savaş tehlikesi

​Morales destekçileri ve muhalefet yanlıları sokaklara çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.