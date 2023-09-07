Yeni eğitim öğretim yılı öncesi İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile trafik genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede yeni eğitim öğretim döneminde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile denetim ve bilgilendirme-farkındalık çalışmaları 4 başlık altında aktarıldı. Genelgeye göre, okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitimler düzenlenecek, denetimler artırılacak. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kurumsal sayfasındaki trafik kampanyası içeriklerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması, uygun alanlara asılması ve ilgililerle paylaşılması sağlanacak.

Ayrıca okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve personel görevlendirilecek.





Yayaları hiçe sayan sürücülere yönelik denetimler sıklaştırılacak





Yaya veya okul geçitlerinden geçen öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimler sıklaştırılacak.

Genelge uyarınca, trafik işaretlemeleri ve fiziki durumlar dikkate alınarak ilgili yolların yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarca eksiklikler giderilecek.





Bilinçlendirme faaliyetlerine başlandı





Kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.





Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması ve okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda artırılması için çalışma yapılacak.





Okul çevresinde denetimler artırılacak





Okul çevrelerinde asayişin sağlanması için denetimler artırılacak, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün gibi maddelerle kesici, delici, yaralayıcı diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi iş yerleri ile seyyar satıcılara yönelik denetimler artırılacak.





İçişleri Bakanlığımızca 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi adına 81 il valiliğine “Asayiş ve Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderildi.



2023-2024 eğitim öğretim sezonu… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 7, 2023







