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Yeni PKK’lı eğiteceğiz!

Suriye’de terör devleti PKK’nın uzantısı YPG’ye binlerce TIR silah yardım gönderen Amerika yeni bir skandala daha imza attı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye’de 35 bin ile 40 bin PKK’lının eğitimini tamamlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford

Terör örgütü PKK’ya her türlü desteği veren Amerika skandal açıklamalarına devam ediyor. PKK’ya binlerce TIR silah gönderen ABD’nin Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un bir etkinliğinde konuştu. Dunford, “35 bin ile 40 bin PKK’lının eğitilmesi ve istikrarı sağlamak üzere donatılması gerektiğini tahmin ediyoruz” dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, “Bu güçlerin eğitiminde muhtemelen yüzde 20 çizgisinde bir yerdeyiz” diye de ekledi. Suriye’nin doğusunu istikrara kavuşturma çabalarının belirsiz süreyle devam etmesi gerektiğini belirten Dunford, “İstikrara kavuşturmada daha çok yolumuz var. Bizim Suriye’deki varlığımız şu an için sürecek ve koşullara göre belirlenecek” dedi.

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