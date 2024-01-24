Yeni Şafak'a sosyal medyada 30'uncu yıl tebrikleri: Milli değerlere sahip çıkıp gerçeğin peşinde oldu

Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak 30 yaşında.





Daima hakikatleri haykıran; cuntacılara, vesayetçilere, darbecilere boyun eğmeyen Türkiye'nin köklü çınarlarından Yeni Şafak, düzenlenen program ile 30'uncu yaşını kutladı.





Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programa katılan çok sayıda değerli katılımcı Yeni Şafak'ın medyadaki pozisyonuna ve duruşuna önemli atıflarda bulunurken sosyal medya üzerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.









KABAKTEPE: MİLLİ DEĞERLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI





AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.





Kabaktepe, ''Türkiye'nin milli değerlerine her zaman sahip çıkan, daima gerçeğin peşinde milletimize doğru haber sunan @yenisafak Gazetesi'nin ve kıymetli çalışanlarının 30. kuruluş yıl dönümünü kutlar, bundan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar dilerim.'' dedi.









KARAGÖZ: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTTU





Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de sosyal medyadan Yeni Şafak'ın 30'uncu yaşını kutladı.





Karagöz, ''Ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda en önemli meselelerine editoryal yaklaşımı ile katkı sağlayan Yeni Şafak 30. Yılını kutluyor. 30 yılın sonunda oluşan birikim ile Türkiye’nin geleceğine ışık tutan Yeni Şafak ailesine teşekkür ederiz.'' dedi.









YILDIZ: EN ZORLU GÜNLERDE MİLLETİN SESİ OLDULAR





Yeni Şafak'ın 30'uncu yaşını kutlayan isimlerden biri de Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız oldu.





Yıldız, ''Yeni Şafak Gazetesi Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde en zorlu günlerde milletin sesi, sözü oldu. 30. Kuruluş Yıldönümü programında yıllardır Yeni Şafak’a emek veren yönetimini ve çalışanlarını tebrik ettim.'' dedi.









RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: 30 YILDIR GERÇEĞİN PEŞİNDE





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ''Basınımızın önemli ve etkili yayın organı @yenisafak 30 yıldır hakkın ve gerçeğin peşinde. 30. yıl vesilesiyle tüm gazete çalışanlarını tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehidi Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden eski çalışanları rahmetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun. ' diye yazdı.









GENAR BAŞKANI AKTAŞ: 30 YIL BAŞI DİK MEYDAN OKUDU





Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ise Yeni Şafak'ın 30'uncu yaşına yönelik ''Yeni Şafak 30. Yıl başı dik, meydan okuyarak, Bu milletin tarihinden ,dininden, kültüründen ve geleceğinden yana. Emperyalistlerin ve uzantılarının karşısında.'' mesajını paylaştı.























































