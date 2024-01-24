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Yeni Şafak'a sosyal medyada 30'uncu yıl tebrikleri: Milli değerlere sahip çıkıp gerçeğin peşinde oldu

1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi, 30. yaş gününü kutladı. Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen gecede çok sayıda değerli katılımcı Yeni Şafak'a ilişkin çok önemli mesajlar verirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Sosyal medya üzerinden de Yeni Şafak'ın 30'uncu yılına yönelik tebrik mesajları yağdı.

11:03 - 24/01/2024 الأربعاء
Güncelleme: 11:51 - 24/01/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
'Türkiye'nin Birikimi' Yeni Şafak 30 yaşında.
'Türkiye'nin Birikimi' Yeni Şafak 30 yaşında.

Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak 30 yaşında.


Daima hakikatleri haykıran; cuntacılara, vesayetçilere, darbecilere boyun eğmeyen Türkiye'nin köklü çınarlarından Yeni Şafak, düzenlenen program ile 30'uncu yaşını kutladı.


Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programa katılan çok sayıda değerli katılımcı Yeni Şafak'ın medyadaki pozisyonuna ve duruşuna önemli atıflarda bulunurken sosyal medya üzerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.



KABAKTEPE: MİLLİ DEĞERLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Kabaktepe, ''Türkiye'nin milli değerlerine her zaman sahip çıkan, daima gerçeğin peşinde milletimize doğru haber sunan @yenisafak Gazetesi'nin ve kıymetli çalışanlarının 30. kuruluş yıl dönümünü kutlar, bundan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar dilerim.'' dedi.



KARAGÖZ: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTTU


Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de sosyal medyadan Yeni Şafak'ın 30'uncu yaşını kutladı.


Karagöz, ''Ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda en önemli meselelerine editoryal yaklaşımı ile katkı sağlayan Yeni Şafak 30. Yılını kutluyor. 30 yılın sonunda oluşan birikim ile Türkiye’nin geleceğine ışık tutan Yeni Şafak ailesine teşekkür ederiz.'' dedi.



YILDIZ: EN ZORLU GÜNLERDE MİLLETİN SESİ OLDULAR


Yeni Şafak'ın 30'uncu yaşını kutlayan isimlerden biri de Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız oldu.


Yıldız, ''Yeni Şafak Gazetesi Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde en zorlu günlerde milletin sesi, sözü oldu. 30. Kuruluş Yıldönümü programında yıllardır Yeni Şafak’a emek veren yönetimini ve çalışanlarını tebrik ettim.'' dedi.



RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: 30 YILDIR GERÇEĞİN PEŞİNDE


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ''Basınımızın önemli ve etkili yayın organı @yenisafak 30 yıldır hakkın ve gerçeğin peşinde. 30. yıl vesilesiyle tüm gazete çalışanlarını tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehidi Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden eski çalışanları rahmetle yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun. ' diye yazdı.



GENAR BAŞKANI AKTAŞ: 30 YIL BAŞI DİK MEYDAN OKUDU


Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ise Yeni Şafak'ın 30'uncu yaşına yönelik ''Yeni Şafak 30. Yıl başı dik, meydan okuyarak, Bu milletin tarihinden ,dininden, kültüründen ve geleceğinden yana. Emperyalistlerin ve uzantılarının karşısında.'' mesajını paylaştı.













Bakan Bolat ile Vali Gül Yeni Şafak'ın 30'uncu yılını tebrik etti
Bakan Bolat ile Vali Gül Yeni Şafak'ın 30'uncu yılını tebrik etti

Şafak adıyla çıktığı basın yolculuğunu 23 Ocak 1995 tarihinden itibaren Yeni Şafak adıyla sürdüren gazetemiz 30 yaşına bastı. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Yeni Şafak 30. Yıl özel etkinliğine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak'a tebriklerini iletti. Bolat, ''Yeni Şafak 'Türkiye'nin Birikimi' sloganını hak eden bir 30 yıllık performans gösterdi. Nice 40'ıncı, 50'nci, yüzüncü yıllara'' ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan bir başka isim olan İstanbul Valisi Davut Gül, yazarlarıyla, okuyucularıyla ve yönetim kadrosuyla Yeni Şafak'ın olağanüstü işler gerçekleştirdiğini ifade etti. Yeni Şafak'ın en eski yazarı olan Gökhan Özcan ise Yeni Şafak'ın teknolojiyle beraber büyüdüğünü ve geliştiğini ifade etti. Özcan, ''İnşallah bundan sonra da nice yıllar Yeni Şafak Türkiye için biriktirmeye devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Şafak’ın 30. Yılı için tebrik mesajı: 28 Şubat’taki cesur yayınları demokrasi tarihimize altın harflerle geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Şafak’ın 30. Yılı için tebrik mesajı: 28 Şubat’taki cesur yayınları demokrasi tarihimize altın harflerle geçti

Türkiye’nin birikimi Yeni Şafak, 30’uncu yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami düzenlenen Yeni Şafak 30. Yıl özel etkinliğine video mesaj gönderdi. Yeni Şafak’ın daima milli iradenin ve demokrasinin sesi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harf geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son yirmi bir yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Gezi olayları ve on beş Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şehidimiz Mustafa Cambaz’a da rahmet diledi.



#Yeni Şafak
#Yeni şafak 30 yaşında
#Osman Nuri Kabaktepe
#Serdar Karagöz
#Haydar Ali Yıldız
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