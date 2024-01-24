AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarından Yeni Şafak, 30'uncu yaşını kutluyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kabaktepe, ''Türkiye'nin milli değerlerine her zaman sahip çıkan, daima gerçeğin peşinde milletimize doğru haber sunan @yenisafak Gazetesi'nin ve kıymetli çalışanlarının 30. kuruluş yıl dönümünü kutlar, bundan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar dilerim.'' dedi.
#Osman Nuri Kabaktepe
#Yeni Şafak
#30 yıl mesajı
4 saat önce