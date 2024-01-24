AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şafak adıyla çıktığı basın yolculuğunu 23 Ocak 1995 tarihinden itibaren Yeni Şafak adıyla sürdüren gazetemiz 30 yaşına bastı. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Yeni Şafak 30. Yıl özel etkinliğine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak'a tebriklerini iletti. Bolat, ''Yeni Şafak 'Türkiye'nin Birikimi' sloganını hak eden bir 30 yıllık performans gösterdi. Nice 40'ıncı, 50'nci, yüzüncü yıllara'' ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan bir başka isim olan İstanbul Valisi Davut Gül, yazarlarıyla, okuyucularıyla ve yönetim kadrosuyla Yeni Şafak'ın olağanüstü işler gerçekleştirdiğini ifade etti. Yeni Şafak'ın en eski yazarı olan Gökhan Özcan ise Yeni Şafak'ın teknolojiyle beraber büyüdüğünü ve geliştiğini ifade etti. Özcan, ''İnşallah bundan sonra da nice yıllar Yeni Şafak Türkiye için biriktirmeye devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.