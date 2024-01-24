|
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yeni Şafak'ın Türkiye'nin milli değerlerine her zaman sahip çıkan, daima gerçeğin peşinde milletimize doğru haber sunan bir yayın kuruluşu olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, ''Bundan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar dilerim.'' dedi.

10:02 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:04 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarından Yeni Şafak, 30'uncu yaşını kutluyor.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yeni Şafak'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kabaktepe, ''Türkiye'nin milli değerlerine her zaman sahip çıkan, daima gerçeğin peşinde milletimize doğru haber sunan @yenisafak Gazetesi'nin ve kıymetli çalışanlarının 30. kuruluş yıl dönümünü kutlar, bundan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar dilerim.'' dedi.





Bakan Bolat ile Vali Gül Yeni Şafak'ın 30'uncu yılını tebrik etti
Bakan Bolat ile Vali Gül Yeni Şafak'ın 30'uncu yılını tebrik etti

Şafak adıyla çıktığı basın yolculuğunu 23 Ocak 1995 tarihinden itibaren Yeni Şafak adıyla sürdüren gazetemiz 30 yaşına bastı. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Yeni Şafak 30. Yıl özel etkinliğine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Şafak'a tebriklerini iletti. Bolat, ''Yeni Şafak 'Türkiye'nin Birikimi' sloganını hak eden bir 30 yıllık performans gösterdi. Nice 40'ıncı, 50'nci, yüzüncü yıllara'' ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan bir başka isim olan İstanbul Valisi Davut Gül, yazarlarıyla, okuyucularıyla ve yönetim kadrosuyla Yeni Şafak'ın olağanüstü işler gerçekleştirdiğini ifade etti. Yeni Şafak'ın en eski yazarı olan Gökhan Özcan ise Yeni Şafak'ın teknolojiyle beraber büyüdüğünü ve geliştiğini ifade etti. Özcan, ''İnşallah bundan sonra da nice yıllar Yeni Şafak Türkiye için biriktirmeye devam edecektir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Şafak’ın 30. Yılı için tebrik mesajı: 28 Şubat’taki cesur yayınları demokrasi tarihimize altın harflerle geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Şafak’ın 30. Yılı için tebrik mesajı: 28 Şubat’taki cesur yayınları demokrasi tarihimize altın harflerle geçti

Türkiye’nin birikimi Yeni Şafak, 30’uncu yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami düzenlenen Yeni Şafak 30. Yıl özel etkinliğine video mesaj gönderdi. Yeni Şafak’ın daima milli iradenin ve demokrasinin sesi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harf geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son yirmi bir yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Gezi olayları ve on beş Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şehidimiz Mustafa Cambaz’a da rahmet diledi.


#Osman Nuri Kabaktepe
#Yeni Şafak
#30 yıl mesajı
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları 2024 tam listesi