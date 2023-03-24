Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.