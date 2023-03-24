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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mutabakat metninin imza altına alındığını belirten Erbakan, "Cumhurbaşkanımız ile Külliye'de görüştük. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Seçimlere kendi logomuzla ama Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı aldık." dedi. Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecimi bitirdim" ifadelerini kullandı.

17:59 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.


Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol metni, AK Parti adına Ali İhsan Yavuz, MHP adına Feti Yıldız, BBP adına Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi adına ise Bayram Sakartepe ve Selçuk Geyveli tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim edildi.


Fatih Erbakan: Adaylıktan çekiliyorum


Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.


#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#Cumhur İttifakı
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