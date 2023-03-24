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Gündem

İttifaklarda son durum belli oldu: Dörde karşı 12

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine oldukça sıcak bir siyasi gündem ile giriyor. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı. Bu durumda Cumhur İttifakı’nın üye sayısı dört partiye yükseldi. İttifaklarda son durum 4’e karşı 12 oldu.

17:42 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İttifaklarda son durum

İttifaklarda son durum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 20 Mart pazartesi günü Cumhur İttifakı’nın teklifine ilişkin kararını açıklamıştı. Erbakan hiçbir ittifakta yer almayacaklarını söyleyerek cumhurbaşkanı adaylığını duyurmuştu. Fatih Erbakan’ın açıklamasının üzerinden 4 gün geçtikten sonra Yeniden Refah Partisi cephesinden ittifaka olumlu yanıt geldi.

İttifaklarda son durum

İttifaklardaki son durum dörde karşı 12 olarak yansıdı. Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi.

Millet İttifakı; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi. HDP’nin girmesiyle Cumhur İttifakı’nda EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP de yer almış oldu. Böylece seçimde dört partiye karşı 12 parti birleşmiş oldu.



#Cumhur İttifakı
#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#Millet İttifakı
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