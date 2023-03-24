İttifaklarda son durum belli oldu: Dörde karşı 12

İttifaklarda son durum
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 20 Mart pazartesi günü Cumhur İttifakı’nın teklifine ilişkin kararını açıklamıştı. Erbakan hiçbir ittifakta yer almayacaklarını söyleyerek cumhurbaşkanı adaylığını duyurmuştu. Fatih Erbakan’ın açıklamasının üzerinden 4 gün geçtikten sonra Yeniden Refah Partisi cephesinden ittifaka olumlu yanıt geldi.
İttifaklarda son durum
İttifaklardaki son durum dörde karşı 12 olarak yansıdı. Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi.
Millet İttifakı; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi. HDP’nin girmesiyle Cumhur İttifakı’nda EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP de yer almış oldu. Böylece seçimde dört partiye karşı 12 parti birleşmiş oldu.