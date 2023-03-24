İttifaklarda son durum belli oldu: Dörde karşı 12

14 Mayıs’ta aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na nefes aldıran HDP’nin bunun karşılığını iki bakanlık ile alacağı konuşuluyor. 6’lı Masa ortaklığı gibi bu da üstü örtülü olarak sağlanacak. HDP ile resmi bağı olmayan ancak çağrışım yaptıracak isimler kabineye alınacak. Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 HDP ‘vizeli’ ismin bakanlık koltuğuna oturacağı hesap ediliyor.