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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na katıldı.

16:08 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fatih Erbakan - Binali Yıldırım

Fatih Erbakan - Binali Yıldırım

AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde
Yeniden Refah Partisi
Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktı.
Yeniden Refah Partisi, son görüşmenin ardından
Cumhur İttifakı
'na katılma kararı aldı.

Böylelikle, Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmış oldu.

İttifak protokolü YSK'ya teslim edildi

Mutabakatın ardından Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı
Ali İhsan Yavuz
ve MHP Seçim İşleri Başkanı
Feti Yıldız
ile Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, YSK çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur 'İttifakı'na birlikte katılma kararı almıştır.
  • Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun.
Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ise
"14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık. Muhterem başkanımız, saat 18.00'de genel bir açıklama yapacaktır."
açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Seçim ittifakı kapsamında 11 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi’ne giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.

Daveti uzun süre değerlendiren, hatta ‘evet’ diyeceğine kulislerde kesin gözüyle bakılan Fatih Erbakan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı yarışına partisinin adayı olarak gireceğini söylemişti.


#Yeniden Refah Partisi
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
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