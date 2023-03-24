Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Fatih Erbakan - Binali Yıldırım
Böylelikle, Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmış oldu.
İttifak protokolü YSK'ya teslim edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, YSK çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
- Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur 'İttifakı'na birlikte katılma kararı almıştır.
- Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun.
Ne olmuştu?
Seçim ittifakı kapsamında 11 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi’ne giden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.
Daveti uzun süre değerlendiren, hatta ‘evet’ diyeceğine kulislerde kesin gözüyle bakılan Fatih Erbakan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhur ittifakına katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanlığı yarışına partisinin adayı olarak gireceğini söylemişti.