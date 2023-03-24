Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Yüksek Seçim Kurulu, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı başvuruda bulunan Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddedildi. YSK, Fatih Erbakan ile Ahmet Özal’ın adaylığı konusunda eksik evrak verdiğini tespit etti. Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00’ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.