CHP'ye Yedili Masa ayarı: 'Bakanlık vaadi' ile aday olmadılar

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimlere hazırlanırken milletvekilliği aday adaylığı için de başvuru süresi doldu.

CHP'de MYK üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bir sonraki dönem için aday olduğunu duyurdu.

Ancak bazı MYK üyeleri, bakanlık görevi alacakları için adaylık başvurusu yapmadı.

Partide tek yetkili olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçtiği MYK üyelerine bakanlık vereceğini söylediği ve çalışmalara şimdiden başlamaları talimatı verdiği ortaya çıktı.

CHP'lilere 'bakanlık' vaadi

Gönlünde İçişleri Bakanlığı olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından dün de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazetecilerden helallik isteyip bu dönemde vekillik yapmayacağını açıkladı.

Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu da başvuru yapmayarak bakanlık görevi beklemeye başladı.

Vekillik dağıtacak

Yedili Masa'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yükselen itirazlar ve yaşanan kriz, uzun süren pazarlıklar kapsamında her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği verilmesi formülü ile aşılmaya çalışılıyor.

İddiaya göre bu anlaşmayla Gelecek Partisi ve DEVA Partisi 20'şer, Demokrat Parti 4, Saadet Partisi ise 10 milletvekili alacak.



