HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, iki gün önce HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la TBMM'de görüşmüştü.
Muhalefet cephesinde en çok merak edilen meselelerden bir tanesi HDP’nin kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı konusuydu.
Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda resmiyette olmayan partilere yönelik ziyaretleri kapsamında HDP'yi de ziyaret etmişti.
Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada olumlu mesajlar verilmiş; HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği konusu hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini duyurmuştu.