HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu

HDP ısrarla CHP ya da CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile değil, Altılı Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirtti. Kemal Bey’in bu şekilde Altılı Masa adayı olarak tavsif edilmesi İYİ Parti’ye verilen açık bir mesaj. HDP, Altılı Masa’nın adayıyla görüşeceğini söyleyerek Kemal Bey’den alacağı taahhütlerin tüm Altılı Masa oluşumunu bağlayacağını ima ediyor. Dolayısıyla HDP ile kurulacak ilişki ve diyalog hem Masa hem de Kemal Bey için zor bir sınav olacak.