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Gündem

HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı.

11:51 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, iki gün önce HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la TBMM'de görüşmüştü.

Kılıçdaroğlu, iki gün önce HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la TBMM'de görüşmüştü.

Muhalefet cephesinde en çok merak edilen meselelerden bir tanesi HDP’nin kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı konusuydu.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda resmiyette olmayan partilere yönelik ziyaretleri kapsamında HDP'yi de ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada olumlu mesajlar verilmiş; HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği konusu hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini duyurmuştu.

'Aday çıkarmayacağız'

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girecek olan HDP, ittifak ortakları ile yapılan toplantının ardından konuya ilişkin bugün saat 11.30’da ittifak deklarasyonunu açıkladı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz"
dedi.

#HDP
#Pervin Buldan
#aday
28 dakika önce
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