Kılıçdaroğlu canlı yayında Demirtaş ve Kavala vaatlerini yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelirse Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağı vaadini yineledi.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında iktidara gelirse serbest bırakacağı suçluları açıkladı.
Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın ve Bengü Şap Babaeker'in sunduğu programda soruları yanıtladı.
Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na "'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demiştiniz" sözlerini hatırlattı. Araya giren Kılıçdaroğlu, "KHK mağdurları, onlar da var." diyerek araya girdi.
Kılıçdaroğlu Gezi Parkı tutuklularını, Gezi Parkı olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK tutuklularını ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağını açıkladı.