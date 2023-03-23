Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Kılıçdaroğlu canlı yayında Demirtaş ve Kavala vaatlerini yineledi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi suçluları serbest bırakmak oldu. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağı vaatlerini bir kez daha yineledi.

23:15 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelirse Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağı vaadini yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelirse Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağı vaadini yineledi.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında iktidara gelirse serbest bırakacağı suçluları açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın ve Bengü Şap Babaeker'in sunduğu programda soruları yanıtladı.





Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na "'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demiştiniz" sözlerini hatırlattı. Araya giren Kılıçdaroğlu, "KHK mağdurları, onlar da var." diyerek araya girdi.

Kılıçdaroğlu Gezi Parkı tutuklularını, Gezi Parkı olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK tutuklularını ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağını açıkladı.


#Osman Kavala
#Selahattin Demirtaş
#KHK mağdurları
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim vaadi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.