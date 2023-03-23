Kılıçdaroğlu canlı yayında Demirtaş ve Kavala vaatlerini yineledi

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giden bir depremzede, konteyner talebinde bulunduğu CHP'nin kendisine "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye ol" şartı sunduğunu söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un kendisine konteyner sözü verdiğini, sonrasında konteyner temini için ulaştığı iş adamından bu şartı öğrendiğini belirten depremzede, "Ben canlarımı verdim ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerleri de istemiyorum." yanıtını verdiğini anlattı.