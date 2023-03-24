Bir algı oyunu daha çöktü: CHP medyasının servis ettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan algı operasyonları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çocukla pilav yediği görüntüler servis edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun tabaktaki et dolu kısmı çocuğa çevirdiği görüntüler, CHP yandaşı sosyal medya hesapları ve haber siteleri tarafından paylaşılırken ilginç bir olay daha gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri sonradan eklendi

Önceki gün Kılıçdaroğlu'nun videosunun Las Vegas'ta bir dev ekranda yayınlandığına dair yeni görüntüler servis edildi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen haber siteleri ve sosyal medya hesapları da "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta gösterildi. En çok beğenilenler arasına girdi" başlığıyla paylaşımlar yaptı.

Ancak videonun montaj olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntülerinin Las Vegas'ta dev ekrana yansıtıldığı iddia edilen anların bu videoya sonradan eklendiği ortaya çıktı.

T24 olmayan görüntüler üzerinden röportaj bile yaptı

T24 haber sitesi, Las Vegas videosuyla ilgili bir röportaj yaptıklarını öne sürdü. Söz konusu haberde "Fransa'da çalışan Mert Sezer Sarı isimli bir vatandaş, Mirage ekranında, yer sofrasında aileyle birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabakta bulunan yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa çevirdiği anları görünce kayda aldı." denildi.

DarkWeb Haber ise yapılan bu montaj haberi medyumlara yorumlatarak servis etti.

Öte yandan sosyal medyada, Kılıçdaroğlu'nun videosunun sonradan eklendiği görüntülerde mors alfabesiyle "Erdoğan Kazanacak" yazdığı bilgisi paylaşıldı.



