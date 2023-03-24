Bir algı oyunu daha çöktü: CHP medyasının servis ettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinin Las Vegas'ta dev ekranda gösterildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya ve haber sitelerinde yapılan algı operasyonları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çocukla pilav yediği görüntüler servis edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun tabaktaki et dolu kısmı çocuğa çevirdiği görüntüler, CHP yandaşı sosyal medya hesapları ve haber siteleri tarafından paylaşılırken ilginç bir olay daha gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri sonradan eklendi
Ancak videonun montaj olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntülerinin Las Vegas'ta dev ekrana yansıtıldığı iddia edilen anların bu videoya sonradan eklendiği ortaya çıktı.
T24 olmayan görüntüler üzerinden röportaj bile yaptı
DarkWeb Haber ise yapılan bu montaj haberi medyumlara yorumlatarak servis etti.